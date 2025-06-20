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Азербайджан и Австрия провели очередной раунд политических консультаций

Азербайджан и Австрия провели очередной раунд политических консультаций Азербайджан и Австрия провели очередной раунд политических консультаций
Внешняя политика
20 июня 2025 г. 18:49
Азербайджан и Австрия провели очередной раунд политических консультаций

В Вене состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Австрии.

Как сообщили Report в МИД, делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, австрийскую сторону — директор департамента по политическим вопросам МИД Ханна Лико.

На переговорах были обсуждены вопросы двустороннего политического диалога, важность взаимных визитов и встреч в рамках международных мероприятий. Стороны также обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в экономике, энергетике, транспорте, гуманитарной сфере и в рамках международных организаций.

Особое внимание было уделено проектам по гуманитарному разминированию и необходимости развития договорно-правовой базы для расширения сотрудничества.

Азербайджанская сторона проинформировала австрийских коллег о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений с Арменией и восстановительных работах на освобожденных территориях.

В рамках визита Фариз Рзаев также провел рабочие встречи с другими официальными лицами Австрии и принял участие в дискуссиях с представителями аналитических центров.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Austria hold new round of political consultations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Avstriya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti iclası keçirilib

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