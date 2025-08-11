О нас

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 17:13
Азербайджан и Армения взаимно отзовут межгосударственные претензии и жалобы.

Как сообщает Report, об этом говорится в тексте парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

В тексте отмечается, что без ущерба для статьи XIV стороны в течение одного месяца с даты вступления в силу настоящего Соглашения отзовут, прекратят или иным образом урегулируют все иски, жалобы, протесты, возражения, разбирательства и споры между ними, возникшие до подписания настоящего Соглашения, во всех юридических инстанциях, и не будут инициировать новые.

Также они не будут предпринимать, поощрять или участвовать в каких-либо враждебных действиях против друг друга, противоречащих настоящему Соглашению, в дипломатической, информационной и иных сферах, и будут проводить регулярные консультации с этой целью.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Ermənistan dövlətlərarası iddiaları, şikayətləri qarşılıqlı olaraq geri götürəcəklər

Последние новости

