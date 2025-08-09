О нас

Азербайджан и Армения решительно отвергают и исключают любые попытки мести, сейчас и в будущем

Внешняя политика
9 августа 2025 г. 01:41
Как передает Report, об этом говорится в Совместной декларации относительно встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне.

"Мы признаем необходимость проложить курс к светлому будущему, не обремененного бывшим конфликтом, в соответствии с Уставом ООН и Алматинской декларацией 1991 года. После конфликта, вызвавшего глубокие человеческие страдания, наконец созданы условия для начала построения добрососедских отношений между нашими государствами на основе неприкосновенности международных границ и недопустимости применения силы для приобретения территорий. Эта реальность, которая не подлежит пересмотру и никогда не будет пересмотрена, открывает путь к закрытию главы вражды между нашими народами. Мы решительно отвергаем и исключаем любые попытки мести, сейчас и в будущем", - говорится в документе.

Версия на азербайджанском языке Birgə bəyannamə: Gələcəkdə hər hansı bir qisas cəhdini qətiyyətlə rədd edir və istisna edirik

Последние новости

