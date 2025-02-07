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Азербайджан и Армения обсудили вопрос выяснения судеб пропавших без вести лиц

Азербайджан и Армения обсудили вопрос выяснения судеб пропавших без вести лиц Азербайджан и Армения провели встречу по вопросу установлению судьбы пропавших без вести лиц
Внешняя политика
7 февраля 2025 г. 20:53
Азербайджан и Армения обсудили вопрос выяснения судеб пропавших без вести лиц

Азербайджан и Армения провели встречу по вопросу выяснения судеб пропавших без вести лиц, достигнута договоренность о продолжении контактов.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Встреча между представителями Госкомиссии Азербайджана и Межведомственной комиссии Армении по вопросам военнопленных, удерживаемых лиц и пропавших без вести прошла сегодня, 7 февраля, на участке госграницы двух стран.

"Состоялся обмен мнениями по вопросу выяснения судеб пропавших без вести лиц и достигнута договоренность о продолжении обсуждений на двусторонней основе между комиссиями", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Armenia mull determining fate of missing persons
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan itkin düşmüş şəxslərin taleyi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb

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