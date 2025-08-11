О нас

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 17:17
Азербайджан и Армения подтвердили, что не будут предъявлять друг другу территориальных претензий

Азербайджан и Армения подтверждают, что не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут предъявлять их в будущем.

Как сообщает Report, об этом говорится в тексте парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Согласно статье I, стороны признают и уважают суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга, подтверждая, что границы между Советскими Социалистическими Республиками бывшего СССР стали международными границами соответствующих независимых государств и признаны таковыми международным сообществом.

Согласно статье II, стороны, полностью соблюдая требования статьи I, подтверждают, что не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут предъявлять подобных претензий в будущем. Стороны также обязуются не допускать никаких действий, направленных на полное или частичное нарушение территориальной целостности или политического единства другой стороны, а также планирование, подготовку, поощрение и поддержку таких действий.

Версия на английском языке Azerbaijan and Armenia confirm end to territorial claims
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan gələcəkdə bir-birinə qarşı ərazi iddialarını qaldırılmayacağını təsdiq ediblər

