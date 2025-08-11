О нас

Азербайджан и Армения отказываются от взаимных территориальных претензий

Азербайджан и Армения отказываются от взаимных территориальных претензий 17:07 Азербайджан и Армения подтверждают, что не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут предъявлять их в будущем.
Внешняя политика
11 августа 2025 г. 17:17
Азербайджан и Армения отказываются от взаимных территориальных претензий

Азербайджан и Армения подтверждают, что не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут предъявлять их в будущем.

Как сообщает Report, об этом говорится в тексте парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Согласно статье I, стороны признают и уважают суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга, подтверждая, что границы между Советскими Социалистическими Республиками бывшего СССР стали международными границами соответствующих независимых государств и признаны таковыми международным сообществом.

Согласно статье II, стороны, полностью соблюдая требования статьи I, подтверждают, что не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут предъявлять подобных претензий в будущем. Стороны также обязуются не допускать никаких действий, направленных на полное или частичное нарушение территориальной целостности или политического единства другой стороны, а также планирование, подготовку, поощрение и поддержку таких действий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan and Armenia confirm end to territorial claims
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan gələcəkdə bir-birinə qarşı ərazi iddialarını qaldırılmayacağını təsdiq ediblər

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi