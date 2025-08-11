О нас

Азербайджан и Армения обратились к странам-членам ОБСЕ по поводу ликвидации Минской группы

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 17:17
Среди государств-участников ОБСЕ распространен проект решения Совета министров ОБСЕ о ликвидации Минской группы и ее институтов.

Как сообщает Report, об этом говорится в тексте парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

"После совместного обращения министров иностранных дел Азербайджана и Армении к действующему председателю ОБСЕ с предложением закрыть Минский процесс и связанные с ним структуры (личного представителя действующего председателя ОБСЕ по обсуждению конфликта на Минской конференции и Группу высокого уровня по планированию) сегодня среди государств-участников ОБСЕ был распространен проект решения Совета министров ОБСЕ о закрытии Минской группы", - говорится в документе.

В нем отмечается, что страны призываются поддержать необходимые процедуры для принятия данного решения.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturların qrupunun ləğvi ilə bağlı iştirakçı dövlətlərə müraciət ediblər

