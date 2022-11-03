Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ

Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации и границ.

Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В Брюсселе под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна состоялась третья встреча Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Принимая во внимание договоренности, достигнутые в разных форматах на уровне лидеров Азербайджанской Республики и Республики Армения, стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации и рассмотрели организационные и процедурные вопросы.

Стороны договорились определить в рабочем порядке дату и место проведения четвертого заседания комиссий.