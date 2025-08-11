О нас

Азербайджан и Армения будут совместно бороться с сепаратизмом и терроризмом

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 17:15
Азербайджан и Армения будут совместно бороться с сепаратизмом и терроризмом

Азербайджан и Армения осуждают все проявления нетерпимости, расовой ненависти и дискриминации, сепаратизма, насильственного экстремизма и терроризма.

Как сообщает Report, об этом говорится в парафированном тексте "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения".

В документе отмечается, что стороны будут бороться с этими явлениями в рамках своих соответствующих юрисдикций и в этой связи будут соблюдать соответствующие международные обязательства.

Последние новости

