Азербайджан и Армения будут совместно бороться с сепаратизмом и терроризмом

Азербайджан и Армения осуждают все проявления нетерпимости, расовой ненависти и дискриминации, сепаратизма, насильственного экстремизма и терроризма.
Как сообщает Report, об этом говорится в парафированном тексте "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения".
В документе отмечается, что стороны будут бороться с этими явлениями в рамках своих соответствующих юрисдикций и в этой связи будут соблюдать соответствующие международные обязательства.