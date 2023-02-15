Азербайджан и арабские страны координируют усилия на международных платформах

Война России с Украиной создала новые геополитические реалии в мире и регионе, в связи с чем согласованность усилий на международных платформах было бы выгодно Азербайджану и ряду арабских стран.

Война России в Украине создала новые геополитические реалии в мире и регионе, в связи с чем согласованность усилий на международных платформах в интересах как Азербайджана, так и арабских стран.

Об этом Report заявил арабский политический и военный аналитик Мохаммед Салех Альфтайех.

По его словам, после российского вторжения в Украину наблюдается стремление многих стран занять нейтральную позицию между Россией и Западом.

"Азербайджан и многие арабские страны разделяют мнение о том, что у них есть политические и экономические союзники на Западе, но Россия географически ближе и сильнее вовлечена в дела региона, граничащего со Средиземным, Черным и Каспийскими морями", - добавил он.

По словам Альфтайеха, согласованные действия Азербайджана и влиятельных стран арабского мира будет полезна и в будущем, поскольку между Китаем и Западом нарастает напряженность.

Политолог подчеркнул, что Азербайджан стратегически расположен на торговых путях, соединяющих Китай и Юго-Восточную Азию с Европой.

"Данное расположение будет оставаться значимым, пока Запад будет ослаблять торговую зависимость от Китая и расширять связи с другими странами Юго-Восточной Азии, такими как Индонезия, Малайзия, Бангладеш и Вьетнам", - отметил М.Альфтайех.

Большинство из этих стран также являются членами Организации Исламского сотрудничества (ОИС) и имеют хорошие отношения со странами Персидского залива и Турцией.

"Сохранение позитивной нейтральной позиции и координация усилий на международных платформах выгодны и Азербайджану, и арабским странам в долгосрочной перспективе", - заключил политолог.