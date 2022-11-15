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Азербайджан и Албания могут подписать новые соглашения в области культуры

Азербайджан и Албания могут подписать новые соглашения в области культуры Азербайджан и Албания могут подписать новые соглашения в области культуры.
Внешняя политика
15 ноября 2022 г. 17:51
Азербайджан и Албания могут подписать новые соглашения в области культуры

Азербайджан и Албания могут подписать новые соглашения в области культуры.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Албании Байрам Бегай в ходе совместного заявления для прессы по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"На самом деле туризм - еще одна важная отрасль экономики наших стран. Азербайджан демонстрирует успешный опыт. Мы можем этим воспользоваться. Я сказал господину президенту, что мы высоко оцениваем инвестиции, которые будут вложены Азербайджаном в эту область. В то же время мы должны совместно работать в сфере культуры, чтобы наши народы стали ближе, узнавали друг друга. В связи с этим между сторонами могут быть подписаны новые соглашения. Мы также высоко ценим помощь, оказанную при землетрясении 2019 года", - подчеркнул президент Албании.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Albania may ink new agreements in cultural sphere
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Albaniya arasında mədəniyyət sahəsində yeni sazişlər imzalana bilər

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