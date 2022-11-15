Азербайджан и Албания могут подписать новые соглашения в области культуры

Азербайджан и Албания могут подписать новые соглашения в области культуры.

Азербайджан и Албания могут подписать новые соглашения в области культуры.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Албании Байрам Бегай в ходе совместного заявления для прессы по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"На самом деле туризм - еще одна важная отрасль экономики наших стран. Азербайджан демонстрирует успешный опыт. Мы можем этим воспользоваться. Я сказал господину президенту, что мы высоко оцениваем инвестиции, которые будут вложены Азербайджаном в эту область. В то же время мы должны совместно работать в сфере культуры, чтобы наши народы стали ближе, узнавали друг друга. В связи с этим между сторонами могут быть подписаны новые соглашения. Мы также высоко ценим помощь, оказанную при землетрясении 2019 года", - подчеркнул президент Албании.