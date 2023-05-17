Азербайджан и Африканский Союз могут подписать меморандум о взаимопонимании

Азербайджан и Африканский Союз могут в будущем подписать меморандум о взаимопонимании.

Азербайджан и Африканский Союз могут в будущем подписать меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов заявил на посвященной Дню Африки конференции "Расширение прав и возможностей Африки и продвижение многосторонности в эпоху глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения".

По его словам, Азербайджан вносит вклад во многие происходящие в мире процессы.

Замминистра отметил, что в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения африканским странам уделялось особое внимание. Азербайджан выделяет средства на помощь странам Африки для развития там образования и здравоохранения.

А. Азимов добавил, что официальный Баку выступает за укрепление сотрудничества с Африканским союзом.

По его словам, мир продолжает сталкивается с болезнями и другими глобальными катаклизмами.

Замминистра напомнил, что в 2020 году Азербайджан смог восстановить свою территориальную целостность и вернуть оккупированные территории: "За 30 лет оккупации мы пережили многое и вернули свои земли".