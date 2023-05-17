О нас

Азербайджан и Африканский Союз могут подписать меморандум о взаимопонимании

Азербайджан и Африканский Союз могут подписать меморандум о взаимопонимании Азербайджан и Африканский Союз могут в будущем подписать меморандум о взаимопонимании.
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 11:18
Азербайджан и Африканский Союз могут подписать меморандум о взаимопонимании

Азербайджан и Африканский Союз могут в будущем подписать меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов заявил на посвященной Дню Африки конференции "Расширение прав и возможностей Африки и продвижение многосторонности в эпоху глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения".

По его словам, Азербайджан вносит вклад во многие происходящие в мире процессы.

Замминистра отметил, что в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения африканским странам уделялось особое внимание. Азербайджан выделяет средства на помощь странам Африки для развития там образования и здравоохранения.

А. Азимов добавил, что официальный Баку выступает за укрепление сотрудничества с Африканским союзом.

По его словам, мир продолжает сталкивается с болезнями и другими глобальными катаклизмами.

Замминистра напомнил, что в 2020 году Азербайджан смог восстановить свою территориальную целостность и вернуть оккупированные территории: "За 30 лет оккупации мы пережили многое и вернули свои земли".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
16 мая 2023 г. 16:46
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
16 мая 2023 г. 11:41
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
16 мая 2023 г. 09:13
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
15 мая 2023 г. 16:24
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
15 мая 2023 г. 16:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
15 мая 2023 г. 14:43
МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной
МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной
15 мая 2023 г. 12:07
Дороги, ведущие в Шушу - РЕПОРТАЖ
ФотоДороги, ведущие в Шушу - РЕПОРТАЖ
15 мая 2023 г. 10:07
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
ФотоШарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
14 мая 2023 г. 23:42
Шарль Мишель: Азербайджан и Армения наметили шаги по разблокированию коммуникаций
Шарль Мишель: Азербайджан и Армения наметили шаги по разблокированию коммуникаций
14 мая 2023 г. 21:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi