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Азербайджан и Афганистан обсудили возможности расширения сотрудничества

Азербайджан и Афганистан обсудили возможности расширения сотрудничества Стороны обсудили ряд вопросов, вытекающих из заявления, подчеркнули его важность с точки зрения устойчивого мира, безопасности и благосостояния в регионе
Внешняя политика
26 ноября 2020 г. 16:20
Азербайджан и Афганистан обсудили возможности расширения сотрудничества
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Афганистана Мухаммед Ханиф Атмар провели телефонный разговор.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министры обсудили последнюю обстановку в регионе.

Была отмечена важность исполнения трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября. Стороны обсудили ряд вопросов, вытекающих из заявления, подчеркнули его важность с точки зрения устойчивого мира, безопасности и благосостояния в регионе.

Министры также выразили удовлетворение развитием сотрудничества между странами в двухсторонней плоскости, обсудили возможности расширения сотрудничества в многосторонних платформах.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Əfqanıstanla əməkdaşlığın genişlənməsi imkanlarını müzakirə edib

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