Азербайджан и Афганистан обсудили возможности расширения сотрудничества

Стороны обсудили ряд вопросов, вытекающих из заявления, подчеркнули его важность с точки зрения устойчивого мира, безопасности и благосостояния в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Афганистана Мухаммед Ханиф Атмар провели телефонный разговор.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министры обсудили последнюю обстановку в регионе.

Была отмечена важность исполнения трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября. Стороны обсудили ряд вопросов, вытекающих из заявления, подчеркнули его важность с точки зрения устойчивого мира, безопасности и благосостояния в регионе.

Министры также выразили удовлетворение развитием сотрудничества между странами в двухсторонней плоскости, обсудили возможности расширения сотрудничества в многосторонних платформах.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.