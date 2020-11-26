Азербайджан и Афганистан обсудили возможности расширения сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Афганистана Мухаммед Ханиф Атмар провели телефонный разговор.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министры обсудили последнюю обстановку в регионе.
Была отмечена важность исполнения трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября. Стороны обсудили ряд вопросов, вытекающих из заявления, подчеркнули его важность с точки зрения устойчивого мира, безопасности и благосостояния в регионе.
Министры также выразили удовлетворение развитием сотрудничества между странами в двухсторонней плоскости, обсудили возможности расширения сотрудничества в многосторонних платформах.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.