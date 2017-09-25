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    Азербайджан и Аджария обсудили развитие сотрудничества в области сельского хозяйства

    Генконсул Азербайджана в Батуми провел встречу с министром сельского хозяйства Автономной Республики Аджарии© Azərbaycanın Acarıstandakı BK

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный консул Азербайджана в Батуми Рашад Исмаилов провел встречу с министром сельского хозяйства Автономной Республики Аджарии Автандилом Мескидхе.

    Как сообщили Report в пресс-службе генконсульства, Р.Исмаилов поздравил А.Мескидхе с назначением.

    На встрече генконсул сказал, что между странами существуют тесные политико-экономические отношения, а также рассказал о преобразованиях в области сельского хозяйства Азербайджана.

    В свою очередь, А.Мескидхе отметил важность того, чтобы продукция сельского хозяйства Аджарии была представлена на рынке Азербайджана, и, наоборот. Министр отметил необходимость наращивания экспорта продукции из Азербайджана в Аджарию.

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