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Азербайджан хочет увеличить пропускную мощность Бакинского порта

Азербайджан хочет увеличить пропускную мощность Бакинского порта "Мы хотим увеличить пропускную мощность Бакинского международного морского торгового порта с 15 млн тонн до 25 млн тонн".
Внешняя политика
24 октября 2022 г. 15:44
Азербайджан хочет увеличить пропускную мощность Бакинского порта

"Мы хотим увеличить пропускную мощность Бакинского международного морского торгового порта с 15 млн тонн до 25 млн тонн".

Как сообщает Report, об этом 24 октября сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Все указания уже даны, и средства будут выделены. Поэтому между Грузией и Азербайджаном должна осуществляться тесная координация в области транспорта. Потому что наши совместные проекты должны быть завершены в одно и то же время", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijan wants to increase capacity of Baku Port
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Bakı Limanının ötürmə qabiliyyətini artırmaq istəyir

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