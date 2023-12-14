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Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению

Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению Азербайджанская сторона в ближайшее время представит свою позицию относительно условий мирного соглашения, представленных Арменией в конце ноября.
Внешняя политика
14 декабря 2023 г. 15:29
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению

Азербайджанская сторона в ближайшее время представит свою позицию относительно условий мирного соглашения, представленных Арменией в конце ноября.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.

"Пакет предложений, который мы получили от Армении, отличается от предыдущего. Новый пакет предложений более оптимистичен", заявил глава МИД.

По его словам, подобными действиями шаг за шагом можно продвигать вперед вопрос, имеющий негативное прошлое: "Если Армения продемонстрирует не свои желания, а уважение к международному праву, можно будет добиться положительного результата".

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Версия на английском языке Official Baku preparing response to Armenia's proposals regarding peace treaty
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı Ermənistanın sülh sazişi ilə bağlı təkliflərinə cavab hazırlayır - YENİLƏNİB

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