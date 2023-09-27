Азербайджан готов организовать поездку Офиса резидента-координатора ООН в Карабахский регион

Азербайджан готов организовать поездку Офиса резидента-координатора ООН в Карабахский регион.

Азербайджан готов организовать поездку Офиса резидента-координатора ООН в Карабахский регион.

Как передает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства отметил, что между представителями Азербайджана и представителями армянских жителей ведется диалог по вопросам реинтеграции, Азербайджан отправляет гуманитарную помощь армянским жителям, на территории восстанавливается инфраструктура.

Было подчеркнуто, что с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) осуществляется сотрудничество в области оказания помощи армянским жителям, доведена до внимания готовность азербайджанской стороны организовать в ближайшее время поездку аккредитованного в нашей стране Офиса резидента-координатора ООН в Карабахский регион Азербайджана.