Временный поверенный: Азербайджан - главный партнер Латвии на Южном Кавказе

Азербайджан - главный партнер Латвии в регионе Южного Кавказа.

Азербайджан - главный партнер Латвии в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вия Буша заявила на мероприятии в Баку по случаю Национального дня этой страны.

Дипломат отметила, что уважение суверенитета и территориальной целостности стран является для Латвии приоритетом.

"За годы сотрудничества между Азербайджаном и Латвией сложились теплые и доверительные отношения. Между нашими странами налажен активный политический диалог", - отметила Вия Буша, добавив, что его развитию способствуют взаимные визиты официальных лиц двух стран.

Временный поверенный напомнила, что накануне в Баку состоялась конференции высоко уровня "Женщины за устойчивое завтра", организованная посольством Латвии в Азербайджане, и выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с нашей страной.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, поздравив Латвию с национальным праздником, заявил о всестороннем развитии сотрудничества между странами.

"Мы видим огромный потенциал для развития связей в сфере бизнеса и инвестиций", - отметил он.

Министр напомнил, что Латвия поддерживала справедливую позицию Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.