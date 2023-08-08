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Азербайджан экстрадировал задержанного гражданина Узбекистана

Азербайджан экстрадировал задержанного гражданина Узбекистана Азербайджан экстрадировал задержанного гражданина Узбекистана
Внешняя политика
8 августа 2023 г. 18:59
Азербайджан экстрадировал задержанного гражданина Узбекистана

Азербайджан экстрадировал задержанного гражданина Узбекистана

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру.

Было отмечено, что сотрудничество с прокуратурой Узбекистана в сфере борьбы с преступностью успешно продолжается.

"Ходатайство Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче Мусурманова Даврона Мусурмановича, гражданина Республики Узбекистан, 24.03.1993 г. р., обвиняемого в совершении мошенничества в Узбекистане и объявленного правоохранительными органами этого государства в межгосударственный розыск с 2022 года, обеспечено Генеральной прокуратурой Азербайджана.

Даврон Мусурманов был задержан в нашей стране в апреле текущего года, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с конвенцией от 07.10.2002 г. "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" было принято решение об экстрадиции обвиняемого и передачи его в компетентные органы Узбекистана в сопровождении Специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции",-говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan həbsdə olan Özbəkistan vətəndaşını ekstradisiya edib

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