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Азербайджан экстрадировал в Таджикистан обвиняемого в мошенничестве гражданина

Азербайджан экстрадировал в Таджикистан обвиняемого в мошенничестве гражданина Азербайджан экстрадировал в Таджикистан задержанного гражданина этой страны, находившегося в международном розыске по обвинению в мошенничестве.
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 15:51
Азербайджан экстрадировал в Таджикистан обвиняемого в мошенничестве гражданина

Азербайджан экстрадировал в Таджикистан задержанного гражданина этой страны, находившегося в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, азербайджанская сторона удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Таджикистана о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Джалилова Бободжона Абдурахимовича (1962 г.р.).

Находившийся в международном розыске Джалилов был задержан на территории Азербайджана в мае 2024 года. В Таджикистане против него выдвинуты обвинения в совершении мошеннических действий.

Он был передан компетентному органу Республики Таджикистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan Tacikistan vətəndaşını ölkəsinə təhvil verib

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