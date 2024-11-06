Азербайджан экстрадировал в Таджикистан обвиняемого в мошенничестве гражданина

Азербайджан экстрадировал в Таджикистан задержанного гражданина этой страны, находившегося в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

Азербайджан экстрадировал в Таджикистан задержанного гражданина этой страны, находившегося в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, азербайджанская сторона удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Таджикистана о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Джалилова Бободжона Абдурахимовича (1962 г.р.).

Находившийся в международном розыске Джалилов был задержан на территории Азербайджана в мае 2024 года. В Таджикистане против него выдвинуты обвинения в совершении мошеннических действий.

Он был передан компетентному органу Республики Таджикистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.