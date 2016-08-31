Азербайджан добился отмены провокационного мероприятия в Ереване

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Предотвращена попытка Армении совместно с Центром политических и международных исследований организовать 2-3 сентября в Ереване мероприятие под предлогом так называемой “25-й годовщины независимости" сепаратистского режима, установленного на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

После мероприятия планировался визит приглашенных к участию в нем государственных официальных лиц, членов парламента и общественных деятелей на оккупированные территории Азербайджана.

Председатель Центра политических и международных исследований Фабьен Боссар (Fabien Baussart) заявил о том, что они вынуждены отменить мероприятие.

“Министерство иностранных дел 25 и 31 августа выступило с заявлениями и предприняло необходимые шаги в целях предотвращения тайно спланированного Арменией провокационного мероприятия под предлогом так называемой “25-й годовщины независимости" сепаратистского режима. Дипломатические представительства Азербайджанской Республики, в частности, посольства во Франции и Великобритании провели разъяснительную работу с участниками мероприятия и приглашенными лицами, подчеркнув, что носящее односторонний и предвзятый характер данное мероприятие наносит ущерб процессу переговоров. Положительным является тот факт, что большинство приглашенных лиц отказались от участия с учетом чувствительной обстановки в регионе”, - отметил Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что и впредь будут предприниматься все необходимые меры для предотвращения провокационных действий со стороны Армении.