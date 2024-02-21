О нас

Азербайджан был представлен на мероприятии по случаю Международного дня родного языка в ЮНЕСКО

Азербайджан был представлен на мероприятии по случаю Международного дня родного языка в ЮНЕСКО Азербайджан был представлен на мероприятии по случаю Международного дня родного языка в штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции Париже.
Внешняя политика
21 февраля 2024 г. 23:28
Азербайджан был представлен на мероприятии по случаю Международного дня родного языка в ЮНЕСКО

Азербайджан был представлен на мероприятии по случаю Международного дня родного языка в штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции Париже.

Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии были озвучены стихи известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван, а также организован стенд книг, посвященных азербайджанскому языку, кухне, сказкам, афоризмам, флоре, видным деятелям, коврам.

Гостям была предоставлена ​​подробная информация об истории, культуре и языке нашей страны. На мероприятии также была представлена ​​информация об одном из красивейших уголков Азербайджана - Карабахе и его древней истории.

Отметим, что Международный день родного языка был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года по инициативе Бангладеша и отмечается каждый год с февраля 2000 года для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan UNESCO-da Beynəlxalq Ana Dili Günündə təmsil olunub

Самое читаемое

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
16 февраля 2024 г. 16:21
Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
15 февраля 2024 г. 10:37
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
16 февраля 2024 г. 03:36
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
17 февраля 2024 г. 23:54
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08
Германия и Украина подписали соглашение в области безопасности
Германия и Украина подписали соглашение в области безопасности
16 февраля 2024 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi