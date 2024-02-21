Азербайджан был представлен на мероприятии по случаю Международного дня родного языка в ЮНЕСКО

Азербайджан был представлен на мероприятии по случаю Международного дня родного языка в штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции Париже.

Азербайджан был представлен на мероприятии по случаю Международного дня родного языка в штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции Париже.

Как сообщает местное бюро Report , на мероприятии были озвучены стихи известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван, а также организован стенд книг, посвященных азербайджанскому языку, кухне, сказкам, афоризмам, флоре, видным деятелям, коврам.

Гостям была предоставлена ​​подробная информация об истории, культуре и языке нашей страны. На мероприятии также была представлена ​​информация об одном из красивейших уголков Азербайджана - Карабахе и его древней истории.

Отметим, что Международный день родного языка был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года по инициативе Бангладеша и отмечается каждый год с февраля 2000 года для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.