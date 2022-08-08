Азербайджан был представлен на церемонии инаугурации президента Колумбии

Посол Азербайджана в странах Латинской Америки Мамед Талыбов принял участие в церемонии приведения к присяге президента Колумбии Густаво Петро.

Посол Азербайджана в странах Латинской Америки Мамед Талыбов принял участие в церемонии приведения к присяге президента Колумбии Густаво Петро.

Как сообщает Report, об этом посол написал в своем Twitter-аккаунте.

М.Талыбов сказал, что имеет честь представлять Азербайджан на церемонии инаугурации президента Колумбии Густаво Петро, ​​и сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев передал ему свои приветствия, а Министерство иностранных дел пожелало ему больших успехов на новом посту.

Густаво Петро, избранный президентом Колумбии от коалиции левых партий "Исторический пакт", в воскресенье официально вступил в должность главы государства.

Среди почетных гостей торжественных мероприятий по случаю инаугурации были король Испании Филипп VI, президенты Аргентины Альберто Фернандес, Боливии Луис Арсе, Парагвая Марио Абдо Бенитес, Чили Габриэль Борич и Эквадора Гильермо Лассо.

На выборах 2022 года за Петро проголосовали 50,4% избирателей.