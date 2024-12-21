Азербайджан был представлен на благотворительной ярмарке в Душанбе

В Таджикистане в городе Душанбе была организована благотворительная ярмарка.

В Таджикистане в городе Душанбе была организована благотворительная ярмарка.

Как сообщает Report, на церемонии открытия мероприятия выступил с приветственной речью глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин.

Министр также ознакомился с павильонами разных стран, представленных на ярмарке.

Посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров представил С. Мухриддину павильон нашей страны, который включал предметы национального искусства и ремесел, а также промышленную продукцию, блюда и сладости национальной кухни, сувениры и книги, переведенные посольством на таджикский язык, а также наглядную информацию о туристических возможностях Азербайджана.