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Азербайджан был представлен на благотворительной ярмарке в Душанбе

Азербайджан был представлен на благотворительной ярмарке в Душанбе В Таджикистане в городе Душанбе была организована благотворительная ярмарка.
Внешняя политика
21 декабря 2024 г. 22:43
Азербайджан был представлен на благотворительной ярмарке в Душанбе

В Таджикистане в городе Душанбе была организована благотворительная ярмарка.

Как сообщает Report, на церемонии открытия мероприятия выступил с приветственной речью глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин.

Министр также ознакомился с павильонами разных стран, представленных на ярмарке.

Посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров представил С. Мухриддину павильон нашей страны, который включал предметы национального искусства и ремесел, а также промышленную продукцию, блюда и сладости национальной кухни, сувениры и книги, переведенные посольством на таджикский язык, а также наглядную информацию о туристических возможностях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDüşənbədə xeyriyyə yarmarkasında Azərbaycan pavilyonu təşkil olunub

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