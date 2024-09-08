Азербайджан был представлен на 12-м "Фестивале посольств" в Гааге

На центральной площади Гааги прошел 12-й "Фестиваль посольств", в котором приняли участие 50 стран, включая Азербайджан.

На центральной площади Гааги прошел 12-й "Фестиваль посольств", в котором приняли участие 50 стран, включая Азербайджан.

Как сообщает Report , посольства представили образцы своей культуры, национальной кухни и танцы.

Презентация Азербайджана привлекла внимание участников фестиваля. При финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана, а также организационной поддержке Фонда Хана Шушинского на фестивале была представлена музыка мугам, являющаяся национально-духовным достоянием нашего народа и включенная в 2008 году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Ханенде Нисбет Садраева под аккомпанемент тариста Рустама Муслимова и заслуженного артиста, кеманчиста Тогрула Асадуллаева исполнила мугамы. Выступление азербайджанских музыкантов было встречено аплодисментами посетителей фестиваля.