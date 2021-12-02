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Азербайджан будет сотрудничать с ЕС в области альтернативной энергетики на освобожденных территориях

Азербайджан будет сотрудничать с ЕС в области альтернативной энергетики на освобожденных территориях Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Португалии Аугусто Сантосом Силвой в рамках своего участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.
Внешняя политика
2 декабря 2021 г. 23:26
Азербайджан будет сотрудничать с ЕС в области альтернативной энергетики на освобожденных территориях

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Португалии Аугусто Сантосом Силвой в рамках своего участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны обсудили существующие двусторонние отношения между двумя странами, отметив потенциал для развития, особенно в экономической сфере. Они также подчеркнули сотрудничество в рамках международных организаций, особенно с Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций.

Отметив сотрудничество в области энергетики, министр Джейхун Байрамов подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Он коснулся перспектив с Евросоюзом в области альтернативной энергетики. В этой связи министр подчеркнул, что освобожденные территории объявлены зоной зеленой энергетики.

Глава МИД Азербайджана проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе, выполнении многосторонних заявлений и открытии коммуникационных линий.

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