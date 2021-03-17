Глава МИД: Азербайджан будет рад увидеть участие словацких компаний в восстановлении Карабаха

"Азербайджан, восстановив свою территориальную целостность, переживает особый исторический период"

"Азербайджан, восстановив свою территориальную целостность, переживает особый исторический период и будет рад увидеть словацкие компании в процессе восстановления освобожденных земель".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи со словацким коллегой Иваном Корчоком.

По его словам, в Азербайджане действуют 11 словацких компаний в различных сферах, таких как строительство, транспорт, услуги, торговля, однако это не предел возможностей для развития двусторонних отношений.

Глава МИД также отметил, что Азербайджан и Словакия сотрудничают в рамках ЕС, в частности программы "Восточное партнерство".