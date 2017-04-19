Азербайджан будет представлен в Комитете содействия развитию OECD

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен в качестве гостя в считающейся самой авторитетной международной структурой в мире Комитете содействия развитию (DAC) Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Как сообщили Report в МИД, это стало возможным благодаря целенаправленной работе Агентства содействия международному развитию (AİDA) министерства иностранных дел, проводимой с 2015 года.

Сотрудничество с OECD/DAC, осуществляющей деятельность по улучшению социального благосостояния людей в мире и собравшей вместе традиционные страны-доноры, очень важно для Азербайджана, ставшего новым членом семьи доноров.

Участие в заседаниях этой авторитетной организации послужит повышению престижа Азербайджана на международной арене, увеличению эффективности донорской деятельности, осуществляемой страной и формированию новых партнерских отношений.

Отметим, что функционирующая с 1961 года OECD – платформа, где правительства обсуждают пути устранения существующих в мире проблем совместными усилиями и делятся опытом. В комитете содействия развитию наряду со странами-членами OECD, также присутствуют страны, внесшие важный вклад в сотрудничество для развития. Сейчас на заседаниях OECD/DAC в качестве гостей присутствуют такие страны, как Бразилия, Болгария, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Индия, Латвия, Литва, Перу, Румыния, Российская Федерация, Казахстан и ЮАР.