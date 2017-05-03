Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен на собрании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Как передает Report, 5 мая в бельгийском городе Эйпен состоится конференция организации на тему "Успешные территориальные реформы".

В мероприятии примут участие политики, эксперты-практики и академики из 60 стран.

В конференции примет участие член национальной делегации, представляющей местные и региональные власти Азербайджана, председатель Национальной ассоциации поселковых муниципалитетов Азербайджана, председатель муниципалитета М.А.Расулзаде Гумбет Гусейнов.

Во время конференции рассмотрят утвержденный в марте 2016 года Конгрессом отчет "Развивающиеся в Европе автономии и границы". Участники обсудят причины, методы и успешный опыт субнациональных реформ в странах-членах Совета Европы.

Кроме того, в сессиях обсудят возникшие в экономический кризис реформы, реформы для успешного управления, соответствие устойчивым региональным особенностям, реформы для укрепления власти и др.

Согласно информации, 4 мая члены комитета управления Конгресса уточнят отчеты, которые будут рассмотрены на 33-й сессии в октябре 2017 года.