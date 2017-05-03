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    Азербайджан будет представлен на собрании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

    В мероприятии примут участие политики, эксперты-практики и академики из 60 стран

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен на собрании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

    Как передает Report, 5 мая в бельгийском городе Эйпен состоится конференция организации на тему "Успешные территориальные реформы".

    В мероприятии примут участие политики, эксперты-практики и академики из 60 стран.

    В конференции примет участие член национальной делегации, представляющей местные и региональные власти Азербайджана, председатель Национальной ассоциации поселковых муниципалитетов Азербайджана, председатель муниципалитета М.А.Расулзаде Гумбет Гусейнов.

    Во время конференции рассмотрят утвержденный в марте 2016 года Конгрессом отчет "Развивающиеся в Европе автономии и границы". Участники обсудят причины, методы и успешный опыт субнациональных реформ в странах-членах Совета Европы. 

    Кроме того, в сессиях обсудят возникшие в экономический кризис реформы, реформы для успешного управления, соответствие устойчивым региональным особенностям, реформы для укрепления власти и др.

    Согласно информации, 4 мая члены комитета управления Конгресса уточнят отчеты, которые будут рассмотрены на 33-й сессии в октябре 2017 года. 

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