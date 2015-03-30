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    ​Азербайджан будет представлен на очередном семинаре Rose-Roth ПА НАТО

    На мероприятии примут участие депутаты Сиявуш Новрузов и Рауф Алиев

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Депутаты Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов и Рауф Алиев примут участие на 88-м семинаре Rose-Roth Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО.

    Об этом Report сообщили в парламенте.

    С этой целью с 30-го марта по 3-е апреля парламентарии будут находиться в столице Сербии Белграде.

    На семинаре обсудят вопросы регионального сотрудничества на Западных Балканах, борьбу с коррупцией и организованной преступностью, реформы в области оборонного управления, а также затронут участие иностранных бойцов в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

    Депутаты выскажутся по обсуждаемым темам. 

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