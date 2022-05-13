Азербайджан будет представлен на Международном форуме по обзору миграции в США

Азербайджан будет представлен на Международном форуме по обзору миграции в США.

Азербайджан будет представлен на Международном форуме по обзору миграции в США.

Как передает местное бюро Report, глава Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов посетит с рабочим визитом США.

В ходе визита, который состоится 17-20 мая, Гусейнов примет участие в первом форуме высокого уровня по обзору международной миграции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Азербайджан и Королевство Марокко будут сопредседателями круглого стола 18 мая. Марокко будет представлено министром иностранных дел. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители всех государств-членов.

В ходе визита также запланированы двусторонние встречи Гусейнова.