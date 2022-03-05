Азербайджан будет представлен на Дипломатическом форуме в Анталье

Азербайджан будет представлен на Дипломатическом форуме в Анталье.

Азербайджан будет представлен на Дипломатическом форуме в Анталье.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Азербайджане министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«На следующей неделе азербайджанская делегация примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье», - отметил Дж.Байрамов.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что представители всех международных организаций будут там: «Мы пригласили всех, в том числе и Армению».