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Азербайджан будет представлен на Дипломатическом форуме в Анталье

Азербайджан будет представлен на Дипломатическом форуме в Анталье Азербайджан будет представлен на Дипломатическом форуме в Анталье.
Внешняя политика
5 марта 2022 г. 15:15
Азербайджан будет представлен на Дипломатическом форуме в Анталье

Азербайджан будет представлен на Дипломатическом форуме в Анталье.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Азербайджане министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«На следующей неделе азербайджанская делегация примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье», - отметил Дж.Байрамов.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что представители всех международных организаций будут там: «Мы пригласили всех, в том числе и Армению».

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Antalya Diplomatik forumunda təmsil olunacaq

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