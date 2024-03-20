Азербайджан будет председательствовать в комитете по социальным делам и занятости ПА Евронест

Азербайджан будет председательствовать в комитете по социальным делам, занятости, образованию, культуре и гражданскому обществу Парламентской ассамблеи Евронест.

Азербайджан будет председательствовать в комитете по социальным делам, занятости, образованию, культуре и гражданскому обществу Парламентской ассамблеи Евронест.

Как сообщает Report, на 11-й сессии Парламентской ассамблеи в Брюсселе были заслушаны доклады комитетов, избраны новые председатели и определены темы очередных докладов.

Председательство на заседании комитета по социальным делам, занятости, образованию, культуре и гражданскому обществу на следующий год перешло к Азербайджану.

Председателем комитета избран глава азербайджанской делегации Тахир Миркишили.

Выступившие на заседании комитета депутаты Солтан Мамедов и Нурлан Гасанов подняли вопросы восстановления прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, а также роста числа жертв мин на освобожденных от оккупации территориях.

Для очередного доклада большинством голосов была принята тема "Поддержка социальной и профессиональной адаптации вынужденных переселенцев и жертв мин, пострадавших от конфликтов в Украине и других странах Восточного партнерства", предложенная делегациями Азербайджана и Украины.