Азербайджан будет председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее

С конца февраля текущего года Азербайджан будет председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее.

С конца февраля текущего года Азербайджан будет председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммед Реза Маджиди сказал на пресс-конференции в Баку.

"На заседании Ассамблеи в конце февраля председательство в организации перейдет от Турции к Азербайджану", - сообщил он.

В ноябре прошлого года в турецком городе Анталья состоялось заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи, в ходе которого Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.