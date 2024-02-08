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Азербайджан будет председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее

Азербайджан будет председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее С конца февраля текущего года Азербайджан будет председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 10:07
Азербайджан будет председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее

С конца февраля текущего года Азербайджан будет председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммед Реза Маджиди сказал на пресс-конференции в Баку.

"На заседании Ассамблеи в конце февраля председательство в организации перейдет от Турции к Азербайджану", - сообщил он.

В ноябре прошлого года в турецком городе Анталья состоялось заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи, в ходе которого Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.

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Версия на английском языке Azerbaijan to preside over Asian Parliamentary Assembly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Asiya Parlament Assambleyasına sədrlik edəcək

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