​Азербайджан будет отзывать послов, грубо нарушивших служебные обязанности

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Внесены изменения в "Положение о посольстве Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, глава государства Ильхам Алиев подписал указ в связи с этим.

До сегодняшнего дня в случае признания посла или других сотрудников посольства виновными в совершении действий, способствующих к привлечению ответственности в соответствии с законодательством Азербайджана или государства, в котором находится посольство, в также в других случаях, предусмотренных законодательством Азербайджана, они могли быть отозваны досрочно.

Согласно изменениям, посол или другие сотрудники посольства будут досрочно отзываться за грубое нарушение служебных обязанностей или действия, не соответствующие дипломатической службе, а также при признании виновными в совершении действий, способствующих к привлечению ответственности в соответствии с законодательством Азербайджана или государства, в том числе в других случаях, предусмотренных законодательством Азербайджана.

Отметим, что послы назначаются и отзываются президентом Азербайджана.