Азербайджан будет официально представлен на Дипломатическом форуме в Анталье

Дипломатический форум в Анталье на тему "Перестройка дипломатии" готов к приему участников. Регистрация иностранных гостей и местных представителей, включая официальных лиц и журналистов, уже завершена.

Дипломатический форум в Анталье на тему "Перестройка дипломатии" готов к приему участников. Регистрация иностранных гостей и местных представителей, включая официальных лиц и журналистов, уже завершена.

Как сообщает Report, Азербайджан будет представлен на Форуме официальной делегацией.

Подтверждено участие на Форуме 15 глав государств и правительств и 67 министров.

Форум организует Министерство иностранных дел под эгидой Администрации президента Турции

Кроме того, ожидается, что в мероприятии примут участие в общей сложности 10 000 делегатов, включая представителей 44 региональных и международных организаций, в том числе НАТО и ОБСЕ. На мероприятии будут обсуждаться вопросы поиска новых форм дипломатических отношений, глобальные и региональные проблемы, а также пути урегулирования кризисов и конфликтов.

Как ожидается, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретятся 10 марта в рамках Дипломатического форума в Анталье при участии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.