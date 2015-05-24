Азербайджан будет награжден медалью Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ 24 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жозе Грациану да Силвой, сообщает Report.

С удовлетворением вспомнив последнюю встречу с Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жозе Грациану да Силвой в Риме, глава государства выразил уверенность в продуктивности и успешности его визита в нашу страну, а также проведенных встреч. Президент Ильхам Алиев подчеркнув, что сотрудничество между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН активно развивается, отметил наличие больших планов по расширению наших партнерских связей.

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жозе Грациану да Силва подчеркнул, что для Целей развития тысячелетия 128 стран мира приняли обязательства по сокращению наполовину бедности, и лишь 18 из этих стран добились этого. Генеральный директор, отметив, что их целью после этого обязательства является снижение уровня бедности этих стран до менее пяти процентов, подчеркнул, что Азербайджан является одной из 29 стран мира, которые достигли этого, сообщил, что на предстоящей в июне этого года конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН наша страна будет награждена специальной медалью этой организации. Он сообщил, что эти успехи Азербайджана будут хорошим примером особенно для региональных стран.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.