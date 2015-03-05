Халаф Халафов: Достигнутые соглашения позволят в ближайшее время завершить разработку Конвенции по статусу Каспия

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "Можно оценить сегодняшнюю ситуацию как итоговый этап в переговорах. Достигнутые на сегодняшний день соглашения позволят в ближайшее время достичь результата и завершить разработку Конвенции по статусу Каспия".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на пресс-конференции по итогам 39-ого заседания специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспия.

Как заявил Х.Халафов, в ходе встречи рабочей группы состоялась широкая дискуссия вокруг Конвенции.

Замминистра выразил уверенность, что достижение соглашения по данному вопросу возможно на предстоящем в Астане в 2016 году саммите "каспийской пятерки".

"Все принципиальные вопросы согласованы. Я уверен, что все остающиеся вопросы можно будет согласовать в ходе саммита в Астане. Учитывая, что эта встреча стала первой после саммита в Астрахани, были также вопросы по реализации соглашений в рамках того саммита", - заявил замминистра.

По его словам, все участники рабочей группы положительно оценили результаты встречи, согласившись во мнении о важности Конвенции.

Х.Халафов напомнил, что в рамках саммита в Астрахани были согласованы ряд вопросов, в том числе вопросы безопасности, вопросы судоходства, сохранение ресурсов Каспия, вопросы гидрометеорологии.

Он отметил необходимость продолжить работу по определению правового статуса Каспия до очередного Каспийского саммита, который пройдет в Астане. По итогам заседания специальной рабочей группы было принято решение о проведении следующего заседания в Тегеране.