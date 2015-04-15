Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили нагорно-карабахский конфликт

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Латвию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, на встрече была выражена удовлетворенность развитием политического диалога и сотрудничества между Азербайджаном и Латвией.

Э.Мамедъяров поздравил Латвию по случаю председательства в Евросоюзе и выразил уверенность в успешном завершении председательского срока.

Глава МИД Азербайджана отметил важность стратегического партнерства между Азербайджаном и Евросоюзом в энергосфере и других областях. Министр добавил, что связи с Евросоюзом должны быть взаимовыгодными.

Касаясь переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, Э.Мамедъяров заявил о важности резкой позиции Евросоюза в армяно-азербайджанском и других конфликтах.

По словам Э.Мамедъярова, как отмечается в принятых Совбезом ООН резолюциях, в первую очередь армянские Вооруженные силы должны быть выведены с территории Азербайджана.

Эдгар Ринкевич добавил, что Латвия поддерживает мирное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права, в особенности территориальной целостности и суверенитета страны.

Он отметил о наличии между двумя странами благоприятных возможностей для развития торговых и экономических связей и заявил о заинтересованности Азербайджана во вложении инвестиций в Латвию.