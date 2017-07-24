Посол: Баку ждет от Киева подвижек в вопросе похищенных азербайджанских бизнесменов

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Руководство Азербайджана внимательно следит за происходящим и выражает свое беспокойство судьбой наших соотечественников.

Как передает Report, об этом в интервью украинскому изданию "Gordon" заявил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

"Есть моменты, которые нельзя замалчивать. В 2014–2015 годах было похищено восемь азербайджанских бизнесменов. У них потребовали выкуп. Некоторые откупились, других постигла иная участь – они до сих пор не вернулись домой и считаются без вести пропавшими", - заявил А. Худиев.

Он напомнил, что азербайджанские представители встречались с генпрокурором Украины Юрием Луценко, его первым заместителем, а также с главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

"В обоих случаях нас заверяли в том, что расследование всех инцидентов будет проведено максимально оперативно и объективно. К сожалению, время идет, а подвижек в следствии мы не видим. Поверьте, один из самых тяжелых моментов – когда мы не можем ответить на поступающие вопросы из Баку о том, почему нет результатов расследования?", - указал посол.

По его словам, руководство Азербайджана внимательно следит за происходящим и выражает свое беспокойство судьбой наших соотечественников, так как в Украине проживает около полумиллиона азербайджанцев.

"Кроме того, почти 11 тыс. азербайджанских студентов получают в Украине высшее образование. Украина является нашим стратегическим партнером, и мы хотели бы, чтобы между нашими странами не оставалось неразрешенных вопросов", - резюмировал А. Худиев.