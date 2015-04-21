​Азер Гасымов: Президент Азербайджана примет участие на торжествах по случаю Дня Победы в Москве

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие на военном параде и праздничных торжествах по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве. Как сообщает Report, об этом агентству АЗЕРТАДЖ сообщил пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов.

"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев еще несколько месяцев назад получил официальное приглашение президента Владимира Путина принять участие на этих мероприятиях, в то же время российская сторона была официально уведомлена, что президент Ильхам Алиев примет участие на военном параде и праздничных торжествах по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая текущего года в столице Российской Федерации Москве", - заявил Азер Гасымов.