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Азер Аллахверянов: Борьба с колониализмом должна быть на глобальном уровне

Азер Аллахверянов: Борьба с колониализмом должна быть на глобальном уровне Борьба с колониализмом должна вестись на глобальном уровне.
Внешняя политика
21 января 2025 г. 11:29
Азер Аллахверянов: Борьба с колониализмом должна быть на глобальном уровне

Борьба с колониализмом должна вестись на глобальном уровне.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверянов на международной конференции в Баку на тему "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету".

По его словам, Азербайджан ведет борьбу с колониализмом в рамках международного права.

"Тем, кто утверждает, что Азербайджан вмешивается во внутренние дела Франции, нужно задать вопрос - с каких пор колониализм является внутренним делом этой страны? Это проблема всего человечества. А тем, кто заявляет, что Азербайджан переходит "красную черту", следует напомнить, что наша страна борется с колониализмом в рамках международного права", - отметил он.

Он также заявил, что французским властям должно быть стыдно за свое заявление о том, что "Азербайджан перешел нашу красную линию".

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Версия на азербайджанском языке Azər Allahverənov: Müstəmləkəçiliklə mübarizə qlobal səviyyədə olmalıdır

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