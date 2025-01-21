Азер Аллахверянов: Борьба с колониализмом должна быть на глобальном уровне

Борьба с колониализмом должна вестись на глобальном уровне.

Борьба с колониализмом должна вестись на глобальном уровне.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверянов на международной конференции в Баку на тему "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету".

По его словам, Азербайджан ведет борьбу с колониализмом в рамках международного права.

"Тем, кто утверждает, что Азербайджан вмешивается во внутренние дела Франции, нужно задать вопрос - с каких пор колониализм является внутренним делом этой страны? Это проблема всего человечества. А тем, кто заявляет, что Азербайджан переходит "красную черту", следует напомнить, что наша страна борется с колониализмом в рамках международного права", - отметил он.

Он также заявил, что французским властям должно быть стыдно за свое заявление о том, что "Азербайджан перешел нашу красную линию".