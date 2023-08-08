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Азер Алиев: Зангезурский коридор увеличит транзитный потенциал и Азербайджана, и региона

Азер Алиев: Зангезурский коридор увеличит транзитный потенциал и Азербайджана, и региона Роль проекта Среднего коридора на международной арене стремительно растет, а открытие Зангезурского коридора станет очередным импульсом для развития транспортного и транзитного потенциала не только Азербайджана, но и всего региона.
Внешняя политика
8 августа 2023 г. 11:56
Азер Алиев: Зангезурский коридор увеличит транзитный потенциал и Азербайджана, и региона

Роль проекта Среднего коридора на международной арене стремительно растет, а открытие Зангезурского коридора станет очередным импульсом для развития транспортного и транзитного потенциала не только Азербайджана, но и всего региона.

Как сообщает Report, об этом заявил замдиректора департамента транспортной политики Министерства транспорта и цифрового развития Азер Алиев, выступая на круглом столе "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества" в Баку.

По его словам, актуальным вопросом для Азербайджана остается строительство автомобильных и железных дорог, а также морских портов. "Это позволит превратить нашу страну в международный хаб, в частности, обеспечит развитие транзитного потенциала", - сказал он.

"В рамках проекта Среднего коридора Азербайджан продолжает развитие и расширение проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Этот маршрут является неотъемлемой частью Среднего коридора", - отметил представитель Минтранспорта.

А.Алиев также добавил, что открытие Зангезурского коридора станет импульсом для развития транспортного и транзитного потенциала не только Азербайджана, но и всего региона.

"Хочу напомнить, что мы приступили к строительству второго этапа Бакинского порта, в рамках которого планируется довести мощность годовой перевалки до 20 млн тонн и 500 тысяч TEU-контейнеров", - сказал он.

Эксперт также отметил стремительный рост объемов контейнерных грузоперевозок в акватории Каспия. Это может потребовать проведение дноуглубительных работ в портах.

Круглый стол "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества" проходит в Баку 8 августа с участием экспертов из двух стран. Организованном мероприятия выступил Центр анализа международных отношений (ЦАМО).

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