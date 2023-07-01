Азай Гулиев: Сомневаемся, что будет гарантирована безопасность делегации Азербайджана в Ереване

Боюсь, у Армении недостаточно возможностей, чтобы дать гарантии безопасности хотя бы азербайджанской делегации для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая может пройти в Армении.

Азербайджанская делегация в ПА ОБСЕ выразила сомнения, что в случае проведения в осенней сессии в Ереване, безопасность ее членов будет гарантирована.

Как передает Report, об этом заявил руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Азай Гулиев, выступая на заседании постоянного комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере во время обсуждения предложения о проведении осенней сессии в Ереване.

Глава делегации Азербайджана рассказал об инциденте в Ереване 14 апреля этого года на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике, где был сожжен азербайджанский флаг на глазах у всего стадиона, где среди зрителей был и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Столкнувшись с международным давлением, Армения заключила виновника под стражу, но тут же отпустила без предъявления каких-либо обвинений, и, что еще хуже, общество прославляло этого человека... Азербайджанские спортсмены вынуждены были покинуть страну без участия в соревнованиях",- сказал он.

Он призвал ОБСЕ убедиться в том, что в случае проведения сессии в Ереване будет полностью обеспечена безопасность азербайджанской делегации. "Я надеюсь, что до принятия решения будут тщательно рассмотрены все эти вопросы",- отметил он.

Напомним, что вчера в канадском городе Ванкувере начала работу 30-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая продлится до 4 июля. Депутаты Милли Меджлиса во главе с Азаем Гулиевым и членами делегации Таиром Миркишили, Агаларом Велиевым и Туралом Гянджалиевым принимают участие в сессии.