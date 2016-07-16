​Азай Гулиев: Произошедшее стало большим испытанием для Турции

Баку. 16 июля.REPORT.AZ/ "Нас обеспокоило, что турецкий солдат направил оружие против своего народа. Мятежные военнослужащие попытались свергнуть избранных демократическим путем президента и правительство страны. Естественно, свержение правительства военным путем и насильственное изменение конституционного строя неприемлемы. Это запрещают и нормы международного права".

Об этом заявил Report член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Турция, вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев.

Он отметил, что происходящие в Турции события являются тяжким преступлением: "Мы сожалеем о том, что происходит в Турции. Считаю, что турецкий народ, хотя и отдал много шехидов, но смог сохранить конституционный строй. Турция вступила в новый этап. Традиции проводить военные перевороты наступил конец. В любом случае, выиграла турецкая государственность и демократия. Весь мир рядом с народом Турции".

Депутат отметил, что все эти события должны серьезно расследоваться.

А.Гулиев подчеркнул, что Турция должна уделять внимание фундаментальным принципам управления, устранить существующие пробелы, в случае необходимости, предпринять определенные конституционные шаги.

По его мнению, весь мир должен быть рядом с Турцией, поддерживать ее.

Отметим, что вечером 15 июля группа военнослужащих предприняла в Турции попытку государственного переворота. В столкновениях Турция отдала 161 шехида, 20 мятежников погибли, 2839 офицеров и солдат арестовано.