Азай Гулиев: Политика Франции вредит безопасности Южного Кавказа

Политика Франции вредит и без того хрупкому миру на Южном Кавказе

Политика Франции вредит и без того хрупкому миру на Южном Кавказе.

Как передает Report об этом глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев заявил, выступая в рамках зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене.

Он отметил, что французское правительство проводит политику милитаризации Армении, обещая новые сделки по поставкам оружия Еревану.

"Такая политика Франции только вредит и без того хрупкому миру и безопасности в регионе, серьезно влияя на процесс нормализации [между Баку и Ереваном], а потому должна быть остановлена", - сказал он.

А.Гулиев подчеркнул, что претензии французских парламентариев к Азербайджану беспочвенны и являются лишь предлогом для поддержки милитаризации Армении.