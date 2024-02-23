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Азай Гулиев: Политика Франции вредит безопасности Южного Кавказа

Азай Гулиев: Политика Франции вредит безопасности Южного Кавказа Политика Франции вредит и без того хрупкому миру на Южном Кавказе
Внешняя политика
23 февраля 2024 г. 15:22
Азай Гулиев: Политика Франции вредит безопасности Южного Кавказа

Политика Франции вредит и без того хрупкому миру на Южном Кавказе.

Как передает Report об этом глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев заявил, выступая в рамках зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене.

Он отметил, что французское правительство проводит политику милитаризации Армении, обещая новые сделки по поставкам оружия Еревану.

"Такая политика Франции только вредит и без того хрупкому миру и безопасности в регионе, серьезно влияя на процесс нормализации [между Баку и Ереваном], а потому должна быть остановлена", - сказал он.

А.Гулиев подчеркнул, что претензии французских парламентариев к Азербайджану беспочвенны и являются лишь предлогом для поддержки милитаризации Армении.

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Версия на азербайджанском языке Azay Quliyev: Fransanın siyasəti Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyinə xələl gətirir

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