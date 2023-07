Депутат Азай Гулиев переизбран на пост председателя комитета ПА ОБСЕ

На ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере депутат Милли Меджлиса и глава азербайджанской делегации Азай Гулиев переизбран на пост председателя комитета организации по вопросам экономики и экологии.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я искренне благодарю всех своих уважаемых коллег за переизбрание меня председателем генерального комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам на заседании, проходящем в Ванкувере. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать все ожидания, а также ожидаю тесного сотрудничества со всеми делегатами", - говорится в публикации.