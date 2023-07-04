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Депутат Азай Гулиев переизбран на пост председателя комитета ПА ОБСЕ

Депутат Азай Гулиев переизбран на пост председателя комитета ПА ОБСЕ На ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере депутат Милли Меджлиса и глава азербайджанской делегации Азай Гулиев переизбран на пост председателя комитета организации по вопросам экономики и экологии.
Внешняя политика
4 июля 2023 г. 11:34
Депутат Азай Гулиев переизбран на пост председателя комитета ПА ОБСЕ
Report/ Firi salim

На ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере депутат Милли Меджлиса и глава азербайджанской делегации Азай Гулиев переизбран на пост председателя комитета организации по вопросам экономики и экологии.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я искренне благодарю всех своих уважаемых коллег за переизбрание меня председателем генерального комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам на заседании, проходящем в Ванкувере. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать все ожидания, а также ожидаю тесного сотрудничества со всеми делегатами", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azay Guliyev re-elected as Chair of OSCE PA General Committee 
Версия на азербайджанском языке Azay Quliyev yenidən ATƏT PA-da komitə sədri seçilib

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