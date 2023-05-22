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Азай Гулиев: ОБСЕ должна срочно пересмотреть и поменять свою политику

Азай Гулиев: ОБСЕ должна срочно пересмотреть и поменять свою политику "Нам срочно необходимо пересмотреть нашу политику и улучшить наше поведение, чтобы обеспечить более справедливое, устойчивое и безопасное развитие во всем регионе ОБСЕ".
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 11:30
Азай Гулиев: ОБСЕ должна срочно пересмотреть и поменять свою политику
Report/ Firi salim

"Нам срочно необходимо пересмотреть нашу политику и улучшить наше поведение, чтобы обеспечить более справедливое, устойчивое и безопасное развитие во всем регионе ОБСЕ".

Как сообщает Report, об этом руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, председатель главного комитета структуры по вопросам экономики, науки, технологий и окружающей среды Азай Гулиев сказал во время выступления на конференции "Роль национальных парламентов в обеспечении безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития".

По его словам, парламент Азербайджана и второй комитет ПА ОБСЕ активно поддерживают экономическое восстановление, переход на "зеленую" экономику и вопросы защиты окружающей среды:

"Сейчас, как никогда, нам нужно подавать пример. Мы находимся в эпицентре "идеального шторма" со многими пересекающимися и взаимосвязанными проблемами безопасности, усугубляющимся климатическим кризисом и сохраняющимися социально-экономическими последствиями разрушительной пандемии.

Наши граждане платят дорогую цену за эти неблагоприятные события, поскольку они сталкиваются с ростом стоимости жизни, отсутствием энергетической и продовольственной безопасности, ростом социальной напряженности и радикализации и т. д. Но в каждом кризисе также есть ряд возможностей. Поэтому мы, парламентарии, должны определить эти новые возможности и использовать их для построения лучшего будущего для наших граждан".

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Версия на английском языке Azay Guliyev: OSCE should urgently review and change its policy
Версия на азербайджанском языке Azay Quliyev: "ATƏT siyasətini təcili olaraq nəzərdən keçirməli və dəyişdirməlidir"

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