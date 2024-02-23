Азай Гулиев: Нужно направить все усилия для подписания мира между Баку и Ереваном

Между Азербайджаном и Арменией существует историческая возможность перевернуть страницу конфронтации и установить добрососедские отношения.
Как передает Report об этом глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев заявил, выступая в рамках зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене.
Он отметил, что Азербайджан признает потенциал ПА ОБСЕ как эффективной платформы для содействия усилиям по укреплению доверия между Баку и Ереваном.
"В декабре прошлого года Азербайджан и Армения достигли взаимных компромиссов по СОР29, обменялись военнопленными на основе двусторонней договоренности, что следует рассматривать как замечательный результат двусторонних переговоров", - подчеркнул А. Гулиев.
Глава делегации считает, что необходимо сохранить эту динамику и направить все усилия на то, чтобы побудить страны к двустороннему диалогу для нормализации отношений и подписанию мирного договора.