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Азай Гулиев: Нужно направить все усилия для подписания мира между Баку и Ереваном

Азай Гулиев: Нужно направить все усилия для подписания мира между Баку и Ереваном Между Арменией и Азербайджаном существует историческая возможность перевернуть страницу конфронтации и установить добрососедские отношения.
Внешняя политика
23 февраля 2024 г. 15:40
Азай Гулиев: Нужно направить все усилия для подписания мира между Баку и Ереваном

Между Азербайджаном и Арменией существует историческая возможность перевернуть страницу конфронтации и установить добрососедские отношения.

Как передает Report об этом глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев заявил, выступая в рамках зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене.

Он отметил, что Азербайджан признает потенциал ПА ОБСЕ как эффективной платформы для содействия усилиям по укреплению доверия между Баку и Ереваном.

"В декабре прошлого года Азербайджан и Армения достигли взаимных компромиссов по СОР29, обменялись военнопленными на основе двусторонней договоренности, что следует рассматривать как замечательный результат двусторонних переговоров", - подчеркнул А. Гулиев.

Глава делегации считает, что необходимо сохранить эту динамику и направить все усилия на то, чтобы побудить страны к двустороннему диалогу для нормализации отношений и подписанию мирного договора.

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