Азай Гулиев: Нужно направить все усилия для подписания мира между Баку и Ереваном

Азай Гулиев: Нужно направить все усилия для подписания мира между Баку и Ереваном

Между Арменией и Азербайджаном существует историческая возможность перевернуть страницу конфронтации и установить добрососедские отношения.

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