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Азай Гулиев назначен спецпредставителем ПА ОБСЕ

Азай Гулиев назначен спецпредставителем ПА ОБСЕ Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфелт назначила вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиева специальным представителем ПА ОБСЕ по Юго-Восточной Европе.
Внешняя политика
20 августа 2021 г. 21:53
Азай Гулиев назначен спецпредставителем ПА ОБСЕ
Азай Гулиев

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфелт назначила вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиева специальным представителем ПА ОБСЕ по Юго-Восточной Европе.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПА ОБСЕ, Специальный представитель обладает рядом важных полномочий. Одним из основных моментов, привлекающих внимание, является то, что этот мандат включает в себя поддержку полевых операций ОБСЕ, координацию деятельности между ОБСЕ и ПА ОБСЕ.

Специальный представитель также поможет наладить коммуникацию между институтами ОБСЕ и комитетами Ассамблеи в области миграции и борьбы с терроризмом в Юго-Восточной Европе.

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Версия на азербайджанском языке Azay Quliyev ATƏT PA-nın Xüsusi Nümayəndəsi təyin edilib

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