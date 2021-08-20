Азай Гулиев назначен спецпредставителем ПА ОБСЕ

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфелт назначила вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиева специальным представителем ПА ОБСЕ по Юго-Восточной Европе.

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфелт назначила вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиева специальным представителем ПА ОБСЕ по Юго-Восточной Европе.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПА ОБСЕ, Специальный представитель обладает рядом важных полномочий. Одним из основных моментов, привлекающих внимание, является то, что этот мандат включает в себя поддержку полевых операций ОБСЕ, координацию деятельности между ОБСЕ и ПА ОБСЕ.

Специальный представитель также поможет наладить коммуникацию между институтами ОБСЕ и комитетами Ассамблеи в области миграции и борьбы с терроризмом в Юго-Восточной Европе.